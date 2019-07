7.700 Euro und 30 Schoko-Tafeln im Zug vergessen

Ein Zugbegleiter hat am Dienstag bei der Polizei am Münchner Hauptbahnhof einen Rucksack mit sehr wertvollem Inhalt abgegeben: 7.700 Euro in bar und 30 Tafeln Schokolade befanden sich darin.

Der 31-jährige Mitarbeiter der deutschen Bahn hatte das Gepäckstück im ICE 1221, der von Dortmund nach München unterwegs war, am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt/Main gefunden.

Keine Hinweise auf den Besitzer

Im Abteil konnte das Reiseutensil keinem Passagier zugeordnet werden, deshalb öffnete der Zugbegleiter auf der Suche nach einem Identitätshinweis das Fundstück und fand darin die hohe Summe an Bargeld und Schokolade.

Die Polizei in München fragte bei mehreren Dienststellen auf der Strecke nach, ob jemand einen Rucksack vermisst. Bisher gab es jedoch keinerlei Hinweise auf den Besitzer, auch im Rucksack wurde kein Ausweis gefunden.

Das Gepäckstück befindet sich weiterhin bei der Bundespolizei in München. Wie die Beamten erklärten, kann er "mit detailliertem Wissen über weitere Inhalte bzw. Eigentumsnachweisen abgeholt werden".

(str)