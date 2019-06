AUA-Airbus musste Start wegen Rauch abbrechen

Rauch im AUA-Airbus A320 in Catania (Sizilien): Die Maschine war zum Start nach Wien bereit, als im Cockpit die Warnanzeige des Triebwerks aufleuchtete. Der Pilot brach den Start sofort ab.

Verletzt wurde niemand, wie lokale Medien berichten. Derzeit wird der Airbus überprüft und soll demnächst Richtung Wien abheben, teilte die AUA mit.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Airbus wieder auf seine Position geschleppt, wo die Passagiere des Fluges OS 9404 aussteigen konnten.

Gegenüber orf.at gab AUA-Pressesprecherin Marleen Pirchner an, dass - wie in solchen Fällen üblich - auch die Feuerwehr anwesend war. Ein Eingreifen sei allerdings nicht erforderlich gewesen. Warum es an Bord zu der Rauchentwicklung kam, ist derzeit nicht klar.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)