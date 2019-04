Youtuber zeigt, wie man Frauen richtig schlägt

Minutenlang demonstriert Abdelaziz al-Khazraj al-Ansari aus Katar, wie ein Mann seine Ehefrau islamisch korrekt schlagen soll. Anhand eines Bubens führt er dies live vor, schüttelt und packt das Kind.

Dazu erklärt er, wie ein Mann im Islam seine ungehorsame Frau zu züchtigen hat. "Schaut wie gnädig der Islam ist", erklärt Ansari in dem Video. "Der Prophet hat Schläge ins Gesicht verboten. Schläge ins Gesicht, gegen den Kopf, auf die Nase - all das ist verboten." Weiters führt der angebliche Familienberater an, warum Frauen es manchmal verdient hätten, geschlagen zu werden. "Bei manchen Frauen hilft es nicht, wenn man sie belehrt oder sie des Ehebettes verweist. Bei diesen Frauen helfen nur Schläge. Sie müssen spüren, dass du ein echter Mann bist." Im Idealfall spüre die Ehefrau durch die Schläge gleichzeitig ihre eigene Weiblichkeit und die Männlichkeit ihres Partners.

Hetze gegen Juden und Homosexuelle

Al-Ansari ist laut Eigenangaben Doktor der Soziologie, Familienberater und Direktor eines Institutes für Eheberatung (!) in Katar. Der Fundamentalist betreibt auf Youtube den Kanal al-Mujtama, auf Deutsch "Die Gesellschaft". Das Schlagvideo wurde 320.000 Mal aufgerufen. In seinen Videos gibt er Tipps für Erziehung von Frauen und hetzt gegen Homosexuelle und Juden. Er verlangt, dass zum Beispiel ein Herz mit Regenbogen verboten wird, weil es Homosexualität fördert. Vor 14 Tagen behauptete er in einem Video, dass Juden für den Terroranschlag auf die Moschee in Christchurch verantwortlich sind. "Wer profitiert von dem Massaker? Wer schaut zu und lacht uns aus? Was denkt ihr? Cohen und die Gang. Cohen, Mohen, Begin, Megin." Es sei das Ziel der Juden, mit dem Attentat Zwietracht zwischen Muslimen und Christen zu säen. Niemand profitiere von dem Leid der Opfer, "außer diese unreinen Menschen, die Juden".

User sind empört

Jetzt schlugen User von Youtube und Twitter (auch dort kursiert das Video) Alarm, meldeten die Inhalte, die verbreitet wurden als anstößig und unangebracht. Einzige Reaktion von Youtube: statt den Kanal zu sperren, wurde eine Warnung vor dem "Wie schlage ich meine Frau"-Video platziert. Laut dem Unternehmen verstoße Ansari nicht gegen die Richtlinien der Plattform.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(isa)