Airbus-Chef Enders droht Großbritannien

Im Falle eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU will sich der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus zurückziehen.

Airbus-Boss Tom Enders (Bild: Glomex) Airbus-Boss Tom Enders (Bild: Glomex)

"Der britische Luftfahrtsektor steht am Rande des Abgrunds. Der Brexit könnte ein Jahrhundert der Entwicklung auf der Grundlage von Bildung, Forschung und Humankapital zerstören. Wenn es einen Brexit ohne Abkommen gibt, müssen wir bei Airbus möglicherweise sehr schädliche Entscheidungen für Großbritannien treffen", erklärte Tom Enders am Donnerstag.

"Hört nicht auf den Wahnsinn der Brexit-Befürworter", so der Airbus-Chef weiter in einer Videobotschaft. Wer denkt, Airbus würde immer in Großbritannien bleiben, täusche sich.

Airbus beschäftigt in Großbritannien mehr als 14.000 Personen. Unter anderem werden in den britischen Produktionsstätten die Tragflächen von Airbus-Flugzeugen hergestellt.

(ek)