Alabama will Abtreibung wieder streng verbieten

Weiter als andere von den Republikanern regierte US-Staaten will nun Alabama gehen: Der Südstaat will Abtreibungen in nahezu allen Fällen verbieten. Zugleich sollen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten und vornehmen, mit harten Strafen belegt werden, berichtete die "New York Times".

Umfrage Wie stehen Sie zu Abtreibungen? Ich bin dafür – im Rahmen der gesetzlichen Regelung (innerhalb der ersten drei Monate).

Ich bin dagegen, jedes Leben ist wertvoll.

Es kommt ganz drauf an. Wenn das Leben von Kind oder Mutter auf dem Spiel stehen, ist nichts dagegen zu sagen.

Die Mutter bzw. die Eltern haben das Recht, das selbst zu entscheiden.

Das kann/möchte ich nicht beantworten.

In den vergangenen Monaten wurden in einigen Staaten "Herzschlag"-Gesetze verabschiedet. Diese verbieten Abtreibungen ab dem Zeitpunkt, ab dem Herztöne des Fötus feststellbar sind.

Schwangerschaftsabbrüche 1973 legalisiert

Der Entwurf stehe laut Experten jedoch in Konflikt mit dem Urteil des Supreme Courts von 1973, das Abtreibungen weitgehend legalisiert hat. Nun wird spekuliert, dass Alabama mit dem Vorstoß das Ziel verfolgen könnte, das oberste US-Gericht wieder mit der Abtreibungsfrage zu konfrontieren.

Alabama ist ein Kernstaat evangelikaler Christen. Im vergangenen Jahr hatte er die Verfassung dahingehend geändert, dass der Staat die Aufgabe habe, "die Heiligkeit des ungeborenen Lebens anzuerkennen und zu unterstützen."

