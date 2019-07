Angela Merkel in Heli in Innsbruck gelandet

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war am Montag kurzzeitig zu Gast in Österreich. Bilder zeigen den Landeanflug eines Hubschraubers in Innsbruck. An Bord des Helikopters war Angela Merkel und ihr Gatte Joachim Sauer.

Umfrage Was halten Sie von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel? Sie ist großartig, weil sie Deutschland und dem Rest von Europa Wohlstand gebracht hat.

Naja, aber es kommt meist nix besseres nach.

Wenig, sie hätte die Grenzen viel früher schließen müssen.

Mir sagt diese Frau nichts.

Kaum gelandet, stiegen die beiden in einen Pkw, mit dem sie dem Vernehmen nach nach Südtirol (Italien) gebracht wurden. Merkel und Sauer verbringen ihren Urlaub regelmäßig in einem Vier-Sterne-Hotel in Sulden.

(mr)