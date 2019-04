An diesen 8 Orten ereignete sich das Blutbad

Während der Ostermesse detonierten in und um Sri Lankas Hauptstadt Colombo am Sonntagmorgen innerhalb von einer halben Stunde mehrere Sprengsätze.

Bei den betroffenen Kirchen handelt es sich um die St.-Antonius-Kirche in Colombo, die römisch-katholische St.-Sebastians-Kirche in Negombo und die Zionskirche in Batticaloa, rund 280 Kilometer östlich der Hauptstadt Colombo.

Sprengsätze detonierten auch in den Luxushotels The Shangri La, Cinnamon Grand und Kingsbury (siehe Bildstrecke).

Später wurde eine siebte Explosion in einem kleinen Hotel in einem Vorort der Hauptstadt Colombo mit zwei Toten gemeldet. In Orugodawatta, einem Vorort im Norden der Hauptstadt Colombo, ereignete sich eine halbe Stunde später eine achte Explosion.

Über 200 Tote

Nach aktuellen Erkenntnissen starben bei den acht Explosionen mindestens 207 Menschen, mehr als 450 weitere wurden verletzt.

Sieben Verdächtige wurden festgenommen. Die Behörden sprechen von einem "terroristischen Vorfall", hinter dem "extremistischen Gruppen" stecken würden.

Für die Bevölkerung gilt eine Ausgangssperre. Zudem wurde die Nutzung von Online-Netzwerken wie Whatsapp oder Facebook untersagt, um so der Verbreitung von Fake News vorzubeugen.

Explosionen in Sri Lanka am Ostersonntag

