Selbstmordanschlag im Zentrum von Tunis

Laut Berichten des staatlichen tunesischen Rundfunks hat sich am Montagnachmittag in der Innenstadt von Tunis eine Frau in die Luft gesprengt. Die Polizei sperrte die Habib-Bourguiba-Straße im Zentrum der Stadt ab. Zeugen berichten von einer lauten Explosion.

Mindestens neun Verletzte

Unbestätigten Berichten zufolge sollen mindestens acht Polizeibeamte und ein Zivilist verletzt worden sein. Der Sprengsatz soll vergleichsweise schwach gewesen sein, weshalb nur die Attentäterin selbst starb.

Der Anschlag ereignete sich unweit der Zentrale der nationalen Sicherheitsbehörden. Es ist der erste Tag der Schulferien in Tunesien, Ende der Woche findet in Tunis zudem ein internationales Filmfestival statt.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

