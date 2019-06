Tote Belgier im Kanton Waadt 18. Juni 2019 12:37; Akt: 18.06.2019 13:06 Print

Zwei Erwachsene und Kind (13) tot aufgefunden

Am Sonntagabend fand die Polizei in Apples in der Schweiz drei tote Personen. Es handelt sich um eine Frau, einen Mann und ein 13-jähriges Kind. Sie stammen aus Belgien.