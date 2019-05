Arbeitsloser soll 80-Jährige vergewaltigt haben

Es war Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr, als eine 80-jährige Rentnerin in ihrer Wohnung in Oldenburg, Niedersachsen, ein Geräusch hörte. Als sie nachsehen wollte, lief sie dem unbekannten Einbrecher in die Arme. Er schlug sie und vergewaltigte sie anschließend. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zeugen hatten damals ausgesagt, dass sie vor dem Einbruch in der Nähe des Tatortes einen Mann gesehen hatten, der auf einer Parkbank Sekt getrunken habe. Die Polizei sicherte dort eine Flasche.

24-Jähriger wird verdächtigt

Die hat nun zu einem Ermittlungserfolg geführt, wie "Bild" schreibt. Denn an der Flasche fand man Fingerabdrücke, die zu einem Verdächtigen passen. Die Polizei fand daraufhin Diebesgut in seiner Wohnung, das aus dem Zuhause der Rentnerin stammt.

Der Verdächtige ist ein 24-Jähriger, der ebenfalls in Oldenburg lebt. "Er ist nach eigenen Angaben arbeitslos", sagt Staatsanwalt Thorsten Stein zur "Bild". Seine Herkunft und sein familiärer Hintergrund würden nun geprüft.

Opfer und Angehörige sind erleichtert

Der Verdächtige ist nicht vorbestraft. Zu den Vorwürfen sagt er nichts. "Er gibt an, sich nicht an die Tat zu erinnern, sei betrunken gewesen", sagt Stein. Derzeit werde die DNA, die am Opfer sichergestellt wurde, mit jener des Verdächtigen verglichen.

Das Opfer und dessen Sohn sind erleichtert: "Es ist beruhigend, dass der Mann nicht mehr frei herumläuft", sagt dieser zur Zeitung.

