Aufregung um politisch korrekte "Schneeleute"

Höflich und taktvoll zu sein, sollte eine Selbsverständlichkeit sein. Aber man kann politische Korrektheit auch auf die Spitze treiben, so wie es der britische Staatsender BBC jetzt getan hat.

In der Sendung "Catie‘s Amazing Machines" im Kinderprogramm erzählte Moderatorin Catie Munnings den kleinen Sehern enthusiastisch: "Schnee ist toll. Man kann Schneeleute bauen und rodeln gehen!"

Nicht nur empörte Eltern schrieben der BBC, wie "lächerlich" dies sei; andere beschwerten sich sogar über die "Indoktrination" von Kindern und "politisch korrekten Müll."

Put #cbeebies on for my daughter and they are referring to "snow people". More PC garbage and indoctrination from the @BBC. Another reason to abolish the licence fee.#banthebbc