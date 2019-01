Aufsatz schreiben, Villa um 1 Million gewinnen

1,7 Millionen kanadische Dollar (1,1 Mio. Euro) will Alla Wagner für ihre 460 Quadratmeter große Villa im etwas abgelegenen Millarville. Doch weil sie keinen Käufer fand, geht sie jetzt einen anderen Weg: Sie verlost ihr Haus, aber nicht mit einer simplen Lotterie.

Die Villa bekommt, wer den besten Aufsatz schreibt – natürlich erst nach Zahlung einer Gebühr, nämlich 25 Dollar (16,5 Euro). So hofft Wagner mit 68,000 Teilnehmern auf den gewünschten Kaufpreis zu kommen. Fünf Prozent davon will sie aber auch für ein Frauenhaus in Calgary spenden.

Die Teilnehmer sollen einen 350 Wörter langen Aufsatz schreiben, warum sie das Haus bekommen sollten. Wagner will die 500 besten in ein Finale lassen, dass dann von einer unabhängigen Jury geleitet wird. Die sucht schließlich den Gewinner aus.

Schreiben, was man will

"Man muss nicht unbedingt auf die Tränendrüse drücken", sagt Wagner. "Ich will, dass jemand Freude an dem Haus hat und es liebt hier zu wohnen und gut in die Nachbarschaft passt."

Der Aufsatz soll ihr "Herz berühren": "Wenn jemand ein Gedicht schreiben will, soll er ein Gedicht schreiben. Wenn jemand fünf Absätze schreiben will, wieso es ihm wichtig ist, dass Haus zu bekommen, dann soll er."

Wer immer schon von einer Villa in Kanada geträumt hat, kann sich hier bewerben.

