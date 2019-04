Autofahrer streiten sich 90 Minuten um Parkplatz

Ein Streit, der ohne Worte auskommt. Im US-Bundesstaat Kalifornien kam es Anfang der Woche in Los Angeles zu einem kuriosen Streit um einen Parkplatz. Eine Twitter-Userin beobachtete von ihrem Fenster aus, wie zwei Autos in dieselbe Parklücke fahren wollten. In weiterer Folge behinderten sich die Fahrer gegenseitig.

Obwohl sie in der Situation verharrt sind, kam es sonst zu keinen Unmutsäußerungen, wenn man vom Hupen der vorbeifahrenden Pkw absieht. Aufgelöst hat sich die Situation erst, als ein anderes Fahrzeug wegfuhr und daraus entstehende Parklücke groß genug für beide Fahrzeuge wurde.

Dieser Tweet war der Ausgangspunkt der Beobachtung



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)