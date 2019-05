Baby in Kindergartenbus vergessen – tot!

Dramatischer Vorfall! Am Mittwoch schickten die Eltern Brooklyn (vier Monate) per Busabholservice in den Ewing‘s in die Love & Hope Preschool and Academy in Jacksonville – dann passierte dem Busfahrer des Kindergartenbusses ein fataler Fehler: Bei der Ankunft in der Einrichtung übersah der Mann das fünf Monate alte Baby, ließ es im Transporter. Fünf Stunden lang war niemandem im Kindergarten aufgefallen, dass das Kind nicht da war. Erst dann begann man, nach dem Baby zu suchen.

Fünf Stunden lag das Baby alleine im Bus

Als schlussendlich mehrere Mitarbeiter nach dem Mädchen suchten, kam man auf die Idee, im Bus nachzusehen, doch da war es schon zu spät: Trotz umgehender Erster-Hilfe-Maßnahmen konnte das Mädchen nicht mehr gerettet werden. Auch wenn die genaue Todesursache noch untersucht wird, ist davon auszugehen, dass die Hitze zum Tod geführt hat. „Immerhin war das Baby von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr mittags im Bus“, so ein Polizist.

There is a heavy police presence at a daycare near Delmar and Lenox Avenue.



Stay tune to @ActionNewsJax as we gather the latest details. pic.twitter.com/wttSNT8xAW — Brittney Verner (@BrittneyVerner) 22. Mai 2019





#BREAKING The man accused of leaving a baby in a hot daycare van and later died was issued a $75,000 bond. Darryl Ewing, 56, is charged with child neglect. A judge ordered no contact w/minors or the victim’s family. @ActionNewsJax @WOKVNews https://t.co/ubzihQ9ERB pic.twitter.com/oLgUCW8zon — Elizabeth Pace (@PaceAnJax) 23. Mai 2019

Der Direktor der Schule Darryl Ewing (56)

Für den Direktor klickten die Handschellen

Der Direktor des Kindergartens Darryl Ewing und der Mitbesitzer des Kindergartens wurde noch am Mittwoch festgenommen. Den Herren wird Vernachlässigung eines Kindes vorgeworfen. Zudem erklärten die Behörden, dass die Einrichtung niemals gemeldet hatte, dass Kinder von zu Hause abgeholt werden. Der Ewing‘s Love & Hope Preschool and Academy wurde daher vorübergehend die Lizenz entzogen.

