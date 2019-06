Trick rettet Deutschem bei Bären-Attacke das Leben

Fünf Tage sollte die Wanderung des Deutschen Andi Bauer und seiner britischen Freundin Lara Booth in Rumänien dauern, doch bereits am zweiten Reisetag musste das Pärchen den Trip beenden. Der Grund: eine Bärenmutter.

Kurz nachdem sie ein ausgeweidetes Reh angetroffen hatten, begegneten sie zwei Bärenkindern mit ihrer Mutter. Diese fühlte sich von den Wanderern bedroht, packte den 26-Jährigen am Knöchel und zog ihn davon.

Der Student sagte zum "Mirror": "Ich habe nach Hilfe gerufen, aber niemand hätte etwas tun können." Seine Freundin hätte die Idee gehabt, dem Tier doch auf die Augen zu schlagen. Gesagt, getan – der Trick funktionierte und die Bärin verschwand.

Beim Angriff wurde Bauer am Bein schwer verletzt. Ihm fehlt nun ein Stück seiner Wade und er erlitt einen dreifachen Beinbruch. Während seine Freundin die Rettungskräfte alarmierte, verband sich der Deutsche die Wunde mit einer Socke selber.

Er wurde in ein rumänisches Krankenhaus gebracht. Mittlerweile liegt er allerdings in einer Klinik in München und wird dort gepflegt.

