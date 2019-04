Bärenkind droht der Tod, weil es zutraulich ist

Es sieht niedlich aus, könnte aber in Zukunft zu einem großen Problem werden: Ein Video aus dem Northstar Ski-Resort im US-Bundesstaat Kalifornien zeigt einen jungen Schwarzbären, der sich verspielt einem Snowboarder nähert.

Dem weiblichen Jungtier könnte nun die Einschläferung drohen. Während diese Annäherungsversuche eines Jungtiers noch entzückend anmuten, stellt eine ausgewachsene Bärin eine große Gefahr dar, wenn sie sich Menschen nähert.

"Das ist sehr selten"

Ann Bryant, Exekutivdirektorin der Bear League, sagte dem US-Sender NBC, das Tier könnte sich an Menschen gewandt haben, weil seine Mutter gestorben war und es nach Nahrung sucht. "Das ist sehr selten", so Bryant.

Die junge Bärin befindet sich nun in der Obhut des California Department of Fish and Wildlife, wo evaluiert wird, ob das Tier künftig eine Gefahr darstellen könnte.

Ein ausgewachsener Bär sei groß und stark, gibt Bryant zu bedenken. "Das wird nicht gut gehen und jemand wird sie erschießen."

Die Beamten müssen nun entscheiden, ob sie das Bärenjunge in eine geeignete Einrichtung bringen oder einschläfern.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(oet)