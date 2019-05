15-Jähriger verprügelt Schüler, weil er Jude ist

Wie die deutsche Polizei mitteilt, kam es am Montag an einer Schule in Berlin-Charlottenburg zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Umfrage Wird Antisemitismus als Problem ernst genug genommen? Ja, die Aufklärung bereits in der Schule zeigt Wirkung

Das Bewusstsein dafür ist nicht in allen Gesellschaftsschichten da

Nein, Antisemitismus wird nach wie vor verharmlost oder kleingeredet

Das kann ich schwer einschätzen

Dabei soll ein 17-jähriger Schüler von einem 15-Jährigen, der kein Schüler an der Schule ist, aufgefordert worden sein, mit ihm zu kommen.

Der 17-Jährige tat dies und ging mit dem Burschen mit. Plötzlich schlug ihm dann der 15-Jährige ohne jeglichen Grund mit voller Wucht ins Gesicht.

Ein Mitschüler des Opfers sah die Attacke und ging dazwischen, dabei wurde auch der 16-Jährige selbst von dem Angreifer geschlagen.

Massenschlägerei

Anschließend sollen mehrere Jugendliche auf den 16-Jährigen losgegangen sein und es kam zu einer Massenschlägerei. Als die alarmierte Polizei eintraf, war die Prügelei bereits beendet.

Bei den Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass ein weiterer 15-Jähriger versucht haben soll, mehrere Jugendliche gezielt auf den 17-Jährigen zu hetzen, da dieser jüdischen Glaubens sei.

Polizisten nahmen die Personalien mehrerer Jugendlicher auf und leiteten Strafverfahren ein. Insgesamt gab es vier Verletzte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

(wil)