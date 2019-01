Frauentag am 8. März wird in Berlin neuer Feiertag

Als erstes Bundesland in Deutschland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt.

Das Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesnovelle.

Die Berliner hatten bisher 9 arbeitsfreie Feiertage im Jahr – so wenige wie kein anderes Bundesland.

Jetzt sind es 10. Zum Vergleich: In Bayern ruht die Arbeit an 13, in Baden-Württemberg an 12 Feiertagen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)