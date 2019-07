Schweiz 07. Juli 2019 14:16; Akt: 07.07.2019 14:22 Print

Vögel tot wegen heftigem Gewitter

Dutzende Singdrosseln lagen tot in der Schweiz auf der Straße. Laut Polizei wurden sie durch ein Gewitter in der Nacht aufgeschreckt - und flogen in Fensterscheiben.