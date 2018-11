Blutbad in Bar: Angreifer erschießt 12 Menschen

Ein Mann hat in der "Borderline"-Bar in Thousand Oak nahe Los Angeles (USA) um 23.20 Uhr Ortszeit das Feuer eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt fand dort eine Party für College-Studenten statt.

Mindestens 13 Menschen starben im Kugelhagel, wie "NBC News" berichtet. Unter den Toten befindet sich auch ein Polizist. Der Attentäter wurd noch in der Bar von Polizisten erschossen.

#THOUSANDOAKS UPDATE: Authorities said at least six people have been wounded, including a sheriff’s deputy, in the mass shooting at #Borderline. The suspect may also still be on the loose. https://t.co/3gvXBtKg7t pic.twitter.com/zIK11Ltsj6