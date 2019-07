Bombe vorgetäuscht 22. Juli 2019 05:31; Akt: 21.07.2019 21:20 Print

Bombendrohung für ein Date mit Flugbegleiterin

Ein Serbe wollte unbedingt ein Rendezvous mit einer Stewardess. Also erfand er einen Bombenanschlag auf ihr Flugzeug, damit es am Boden und sie länger in der Hauptstadt Belgrad bleiben musste.