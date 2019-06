Boris Johnson auch in Runde 4 klar in Führung

Wer wird Theresa May nachfolgen? Diese Frage beschäftigt aktuell die Welt. Am Donnerstag flog der britische Innenminister Sajid Javid als Letztplatzierter mit nur 34 Stimmen aus dem Rennen. Bei der fünften Abstimmung wird sich entscheiden, wer gegen Boris Johnson in die Stichwahl gehen wird. Er konnte seinen Vorsprung deutlich ausbauen.

Johnson gegen Gove oder Hunt



Am Donnerstagabend sollte entweder Umweltminister Michael Gove oder Außenminister Jeremy Hunt als Johnson-Herausforderer feststehen. Wer Ende Juli zum Parteichef und somit zum Premierminister gekürt wird, sollen dann die rund 160.000 konservativen Parteimitglieder entscheiden. Johnson gilt allerdings als unangefochtener Spitzenreiter.

Ihm wird zugetraut, Brexit-Wähler, die sich unter May von den Konservativen abgewendet haben, wieder zurückzugewinnen. Vor drei Jahren war er einer der Wortführer für den EU-Austritt vor der Volksabstimmung. Am 23. Juni 2016 hatten sich die Briten mit knapper Mehrheit dafür entschieden. Auch Gove ist Brexit-Befürworter. Hunt war anfangs dagegen, entschied sich dann jedoch um.

