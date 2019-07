Botschaft verwechselt "Austria" mit "Australia"

Wer aus Österreich nach Myanmar will, muss einige Zeit vorher ein Visum beantragen. Und allem Anschein nach bleibt das vorerst auch so – sofern man die Veröffentlichung der neuen Visa-Bestimmungen wirklich so hinnimmt.

Fehler oder nicht?

Denn die Botschaft in Wien postete eine gute Nachricht für einige Länder, die ab sofort das Visum direkt an drei Flughäfen im Land erwerben können. Betroffen sind Deutschland, Italien, Russland, Spanien, die Schweiz und Australien!

Ob es sich hierbei tatsächlich um eine Verwechslung handelt, ist noch nicht klar. Seit Dienstag nahm man seitens der Botschaft keine Stellung zum Posting. Für einen Fehler würde aber sprechen, dass die Botschaft in Wien keinen Anlass hätte, die Neuerung für Australien zu verbreiten.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)