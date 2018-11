Video zeigt die Brand-Zerstörung aus der Luft

Drohnenaufnahmen zeigen die große Zerstörung in Malibu. Wie Zehntausende Menschen in Südkalifornien hat auch Ex-Model Uschi Obermaier die Flucht vor den Flammen ergriffen. "Heute habe ich wirklich richtig Angst, denn die Feuer sind schon nah, und dazu kommen die Santa-Ana-Winde mit bis zu 60 Meilen pro Stunde", erzählt die gebürtige Münchnerin im Telefon-Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Herz sinkt in die Knie"

Nach einem Ausflug war sie am Freitag in ihr Haus zurück gekommen. Da türmten sich bereits dicke Rauchwolken hinter dem Canyon auf. "Da sinkt dir schon mal das Herz in die Knie", so Obermaier. Wie viele andere bangt die Wahlkalifornierin nun um ihr Zuhause.

Das Ausmaß und die Wucht der Feuer sei nur schwer vorstellbar, meint Obermaier. Bis zum Meer hätten sich die Flammen vorgefressen, auf der Küstenstrasse sei glühende Asche geflogen. Die Bedrohung durch Feuer halte nun das ganze Jahr über an. Sie habe Kalifornien lange geliebt, doch aus vielen Gründen - "nicht nur wegen der Feuer und wegen Donald Trump" - wolle sie nun wegziehen. Doch Malibu wird auch die jüngste Brandkatastrophe überleben, glaubt Obermaier. "Die Leute bauen ihre Häuser alle wieder auf."



Schweiger kritisiert Trump

Auch ein weiterer Promi meldet sich zu Wort. "Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien ausser dem schlechten Forstmanagement". Mit diesen Worten attackierte Trump die Behörden in Kalifornien und warf ihnen Missmanagement vor. Nun erntet er auch von deutscher Seite harsche Kritik.

Der Schauspieler und Filmemacher Til Schweiger äußerte sich auf Instagram. Er veröffentlichte Trumps Statement mit drei sich übergebenden Smileys. Dazu schrieb er: "Donald Trump, wie können Sie nur?" Von den Bränden ist auch der 54-jährige Schweiger betroffen. Seine Ex-Frau Dana und die gemeinsamen Kinder mussten aus ihrem Haus in Malibu flüchten. Für seinen Post wird der Deutsche auf Instagram gefeiert. Über 2.900 Menschen haben den Post von Schweiger mittlerweile mit "Gefällt" markiert.

