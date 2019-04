Brasilianische Polizei verhaftet Drogen-Papagei

Im Norden von Brasilien wurde ein Papagei nach einer Drogenrazzia in Polizeigewahrsam genommen. Der Einsatz in Vila Irma Dulce hatte sich gegen Crack-Dealer gerichtet.

Das Tier hat einen besonderen Trick auf Lager. Es warnte seine Besitzer vor der Polizei. "Mama, die Polizei", rief der geflügelte Verdächtige laut.

"Er muss darauf trainiert worden sein", ist sich ein Polizist sicher. "Sobald sich die Polizei näherte, begann er an zu schreien." Seit er festgenommen wurde, hat er jedoch keinen Pieps von sich gegeben.

Ein brasilianischer Journalist, der den tierischen Häftling besuchen durfte, beschrieb ihn als "super gehorsam". "Bis jetzt hat er keinen Ton von sich gegeben,...komplett verstummt", sagte der Reporter.

Nicht kooperativ

Auch ein Tierarzt bestätigte gegenüber lokalen Medien die fehlende Kooperation mit der Polizei: "Viele Polizisten kamen vorbei, aber gesagt hat er nichts."

Der "Drogenhändler-Papagei" (papagaio do tráfico), wie ihn ein brasilianisches Medium nannte, wurde mittlerweile in einen Zoo überstellt. Dort wurde er zu drei Monaten Flugstunden verdonnert, bevor er in die Wildnis entlassen werden kann.

Tiere im Drogenhandel

Erfahrung mit Tieren im Drogenhandel haben die brasilianischen Behörden bereits. Die meisten waren jedoch Reptilien.

So gab es im Jahr 2008 den Fall, dass zwei kleine Alligatoren von der Polizei in einer Favela im Westen von Rio de Janeiro beschlagnahmt wurden.

Eine lokale Gangster-Bande hatte sie angeschafft, um ihre Gegner an sie zu verfüttern. Der Vater eines Beschuldigten musste jedoch einräumen, dass das nie zustande gekommen war. Als die Gangster es einmal versuchten, weigerte sich der Alligator, die Leiche zu fressen.



