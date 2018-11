Er hat bereits das zweite Massaker überlebt

Die Szenen waren angsteinflößend und zugleich vertraut: Für einen 22-Jährigen ist der Angriff auf eine Country-Bar im Süden Kaliforniens am Donnerstag bereits das zweite Massaker gewesen, das er überlebt hat.

Wie mehrere andere, die in der Bar feierten, überstand Brendan Kelly im vergangenen Jahr bereits den Amoklauf auf das "Route 91 Harvest Festival" in Las Vegas mit 58 Toten. Jenen schicksalhaften Tag hat er sogar mit einem Tattoo auf seinem Oberarm verewigt.

"Sobald ich erfasst hatte, woher die Schüsse kamen, habe ich mindestens zwei Menschen neben mir herum gerissen und so schnell ich konnte durch den nächsten Ausgang gestoßen", schildert der Marine-Angehörige das Geschehen in der "Borderline Bar & Grill" in Thousand Oaks laut US-amerikanischen Medien..

Bei Telefonat waren noch Schüsse zu hören

Zusammen mit seinen Freunden habe er sich so durch den Hinterausgang gerettet. Der junge Amerikaner ist damit einer der wenigen Menschen, die Opfer von mehr als einem Amoklauf wurden – und überlebt haben.



Brendan Kelly zeigt sein "Route 91"-Tattoo.

Wie er es schon vor einem Jahr getan hatte, rief er sofort seine Familie an, um sie wissen zu lassen, dass es ihm gut gehe. Im Hintergrund waren immer noch Schüsse zu hören. Zwölf Menschen hatten weniger Glück, sie starben im Kugelhagel des Attentäters. Dieser wurde später als Armee-Veteran Ian David Long (28) identifiziert.

"Schützende Hand Gottes"

Doch die Bluttaten haben psychische Spuren an ihm hinterlassen: "Es ist so nahe an meinem Zuhause. Das 'Borderline' war unser Rückzugsort, es ist eine zweite Heimat für die 30 bis 45 Menschen aus Ventura County geworden, die alle in Las Vegas dabei waren. Das war der Ort, wo wir uns eine Woche darauf wieder getroffen haben, drei Nächte hintereinander, einfach nur um beisammen sein zu können."

Video: Ex-Marine tötet bei Amoklauf 12 Studenten

Bis heute weiß Brendan Kelly nicht, wie er gleich zwei Massaker unbeschadet überleben konnte. "Die einzige Erklärung die mir einfällt, ist Gott", so der junge Mann: "Ich hatte seine schützende Hand über mir an jenem Abend am 1. Oktober und vergangene Nacht."

