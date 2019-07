British Airways fliegen wieder nach Kairo

Am vergangenen Samstag kündigte die Fluglinie British Airways an die Flüge nach Kairo aus Sicherheitsgründen auszusetzen. Der anberaumte Zeitraum dafür erstreckte sich auf mindestens eine Woche.

Nur vier Tage später wurde am gestrigen Donnerstag bekannt, dass die Flüge in die ägyptische Hauptstadt wieder aufgenommen würden. Die Entscheidung dafür sei nach sorgfältiger Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, teilte das Unternehmen mit.

Verwirrung um Lufthansa

Die deutsche Lufthansa kündigte vergangene Woche zunächst ebenfalls an, die Flüge in die ägyptische Hauptstadt zu streichen. Doch nur einen Tag später wurde "der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen", hieß es in einer Aussendung.

Für die AUA war dies alles kein Thema. Die Flüge nach Kairo fanden in der Boykott-Zeit der Briten wie geplant statt. Wie das Außenamt die aktuelle Sicherheitslage in Ägypten bewertet, lesen Sie hier.

