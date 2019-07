Bub (2) am Airport von Gepäckband verschluckt

Einmal kurz nicht aufgepasst und schon war der kleine Lorenzo verschwunden. Während seine Mutter am Montagnachmittag für den gemeinsamen Flug am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport eincheckte, ging der Zweijährige ganz alleine auf große Fahrt.

Überwachungsvideos zeigen, wie der Bub unbemerkt auf ein Gepäckband im Check-In-Bereich klettert. Damit beginnt für den kleinen Lorenzo eine abenteuerliche Reise durch die Innereien des Flughafens. An dieser dürfte er sichtlich Freude gehabt haben, bis das Förderband durch einen Röntgenapparat führte.

Die schwarze Öffnung dürfte Lorenzo Angst eingejagt haben. Er versuchte durch das Klettern über Koffer dem unheimlichen Gerät zu entkommen, hat aber keine Chance. Erst später wurde er von einem Mitarbeiter entdeckt und vom Förderband gehoben.

So lustig der Ritt begonnen hatte, so schmerzhaft hat er geendet. Denn laut WSB-TV Atlanta erlitt Lorenzo mehrere Schnittwunden an seinem Arm und eine Fraktur an seiner Hand.

