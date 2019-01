Bub (6) kam mit geladener Pistole in die Schule

Ein Vorschüler war vergangene Woche in der Stadt Columbus im Bundesstaat Ohio mit "schwerem Objekt" in seiner Hose aufgefallen. Der Kleine hatte eine geladene Pistole mit in die Schule "Africentric" genommen.

Umfrage Sollen die Waffengesetze in den USA verschärft werden? Ja

Nein

Das ist mir egal, ich wohne ja nicht dort.

Der Polizei ist die Waffe aufgefallen. Der Bub muss aufgrund seines Alters mit keinen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie der Schüler an die Pistole gelangt war, ist nicht bekannt und nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

In den USA sind solche Berichte keine Seltenheit. In jedem dritten Haushalt findet sich eine Schusswaffe. Eine Verschärfung der Waffengesetze ist immer wieder Thema.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)