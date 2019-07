Bub (13) springt in See – plötzlich reißt sein Arm ab

Ein Badeausflug an den Hochstraßer See südlich von Rosenheim endete am Donnerstagnachmittag für einen 13-jährigen Burschen auf dem Operationstisch einer Münchner Klinik.

Der Jugendliche war auf einen Sprungbaum geklettert und wollte dann mittels Seil in das kühle Nass springen. Als er dieses loslassen wollte, blieb er allerdings in einer Schlaufe hängen. Durch sein eigenes Körpergewicht riss der Unterarm ab.

Trotz des eben erlebten Schocks, blieb der Bursch cool. "Er ist dann selbst noch zu einem Kiosk gegangen, und Freunde haben den Arm wohl nachgebracht", schildert das Münchner Klinikum, in das der Schwerverletzte per Notarzthelikopter eingeliefert wurde.

Fast zehn Stunden lang kämpften die Münchner Ärzte im Operationssaal um die Rettung des Armes – mit Erfolg. Der abgetrennte Körperteil konnte wieder angenäht werden.

"Derzeit haben wir eine sehr gute Durchblutung des replantierten Arms. Die Rekonstruktive Mikrochirurgie hat eine Wiederherstellung von Nerven- und Gefäßen möglich gemacht", erklärt der Leiter des Hand-Trauma-Zentrums Riccardo Giunta und betont das perfekte Zusammenspiel der Rettungskette.

