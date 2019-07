Eindringling (22) kam Queen gefährlich nahe

Medienberichten zufolge hat ein junger Mann mitten in der Nacht versucht, bei der Queen in den Buckingham-Palast in London einzubrechen.

Dabei soll der 22-Jährige sogar bis zu den Türen der königlichen Residenz vorgedrungen sein. Laut "The Sun" versuchte er sich dann gewaltsam Eintritt zu verschaffen.

Es dauerte ganze vier Minuten bis der unerwünschte "Besucher" von der Polizei gefasst und festgenommen werden konnte. Die Queen schlief offenbar nicht weit von dem Vorfall entfernt.

Die Anhänger der Royal Family stellen sich nun die Frage, wie der Mann überhaupt soweit in den Palast vordringen konnte, ohne bemerkt zu werden.

Nicht der erste Einbruch

Es war nicht der erste Einbruch in den Buckingham-Palast. Vor knapp 37 Jahren schaffte es Michael Fagan in das strengbewachte Gebäude einzubrechen. Fagan schaffte es dabei sogar bis in das Schlafzimmer der Queen.

Der Einbruch von Fagan hatte damals eine drastische Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Offenbar aber nicht streng genug.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)