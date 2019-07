Bundeswehr-Helikopter in Niedersachsen abgestürzt

Schon wieder ist ein Fluggerät der deutschen Bundeswehr abgestürzt. Bei einem in Aerzen, nahe Hameln in Niedersachsen, ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

Dabei soll es mindestens einen Toten gegeben haben, teilte die Polizei deutschen Medien mit. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Die Absturzstelle befinde sich in der Nähe eines Waldgebiets, sagte ein Sprecher der Gemeinde Aerzen. Dort seien Brände ausgebrochen. Die Feuerwehr sei im Einsatz.

Das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg ist etwa 30 Kilometer von der Absturzstelle entfernt. Nach dpa-Informationen wurde das Gebiet um den verunglückten Hubschrauber weiträumig abgesperrt.

Erst vergangene Woche waren bei einer Übung zwei Eurofighter in Norddeutschland abgestürzt. Einer der Piloten starb, der andere konnte sich mit dem Fallschirm retten.



