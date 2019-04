Kindergärtnerin soll 23 Kinder vergiftet haben

Die Polizei der Stadt Jiaozuo im Osten Chinas teilte mit, dass eine Kindergärtnerin unter dem Verdacht stehe, 23 Kinder vergiftet zu haben. Die Taten seien vorsätzlich geschehen.

Es wird angenommen, dass die Erzieherin Natriumnitrit ins Essen der Kinder gemischt habe. Daraufhin erkrankten sie und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.



Übelkeit und Ohnmacht

Einige von ihnen hätten sich übergeben und seien in Ohnmacht gefallen, nachdem sie die vergifteten Speisen verzehrt hatten, so der Staatssender CCTV.

Eines der Kinder habe sich in einem bedenklichen Zustand befunden. 15 von ihnen wurden aus dem Krankenhaus entlassen. Natriumnitrit wird häufig in Form eines Lebensmittelzusatzstoffs zum Pökeln von Fleischwaren verwendet. In hohen Mengen kann es jedoch giftig sein.

Die Tatverdächtige wurde festgenommen. Über das mögliche Motiv der Frau machte die Polizei bisweilen keine Angaben.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)