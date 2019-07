Neuseeland 21. Juli 2019 15:09; Akt: 21.07.2019 15:09 Print

Gasexplosion zerstört Haus bis auf Grundmauern

Bei einer Gasexplosion in einer Wohngegend in Christchurch (Neuseeland) sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden, ein Haus wurde komplett zerstört.