Frachter versenkt historisches Segelschiff

Erst vergangenen Monat war die "No 5 Elbe" (Baujahr 1883) nach einer aufwendigen Restaurierung in den Hamburger Hafen zurückgekehrt. 1,5 Millionen Euro hatte die Rundum-Erneuerung verschlungen. Diese Investition war leider für die Fisch' –wortwörtlich.

Denn am Samstagnachmittag wurde das Ausflugsboot im Hamburger Hafen von dem Containerschiff "Astrosprinter" gerammt. Der 141 Meter lange Frachter unter zypriotischer Flagge setzte nach der Kollision einfach seine Fahrt in Richtung Nordsee fort, während sich die "No 5 Elbe" noch in den Mündungsbereich des Flusses Schwinge quälte, wo sie schließlich sank.

Die 43 Passagiere des Schoners hatten großes Glück: Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Stade und Wasserrettung der DLRG waren zufällig wegen eines anderen Einsatzes vor Ort und hatten die Kollision beobachtet. Alle Insassen konnten rechtzeitig gerettet werden, acht Menschen seien bei dem Zusammenstoß verletzt worden, schildert DLRG-Sprecher Markus Scheliga im Interview mit der deutschen Nachrichtenagentur dpa (siehe Video oben).

Letztes Glanzstück einer vergangenen Ära

Wie "Focus" berichtet, ist der 37 Meter lange Gaffelschoner Hamburgs letztes verbliebenes Seeschiff aus der Ära des Holzschiffbaus. Er lief 1883 vom Stapel. Die Stiftung Hamburg Maritim erwarb 2002 das Schiff in Seattle und brachte es wieder zurück in seine Heimat.

