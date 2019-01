Neues Touristenparadies für echte Kommunisten

Satellitenbilder zeigen die rasanten Fortschritte des ausgedehnten Bauprojekts. Zuletzt wurde eine Wasserrutsche und ein Kino hinzugefügt, berichtete die renommierte Website "38 North". Die weiteren Höhepunkte des kommunistischen Urlaubsparadieses: ein Golfplatz, ein Kaufhaus, ein Aquarium, ein Indoor-Wasserpark, ein Kulturzentrum, ein Sanatorium, eine neue Brauerei und ein Seafood-Restaurant, für das vor der Küste eigens eine Meerestier-Zuchtanlage geplant ist.

Einen neuen Flughafen hat Wonsan bereits seit 2015. Inspiration holten sich die Nordkoreaner in Spanien, wo eine Delegation in Kims Auftrag vor zwei Jahren Urlauberhochburgen inspizierte, darunter Benidorm.

The #DPRK's Wonsan beachfront has seen rapid buildup over the past two years: a massive beach resort with hotels, high rises, & entertainment facilities. Construction seems to have gotten a boost after #KimJongUn's site visit last October. https://t.co/GV1ORvJTsP