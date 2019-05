Das steckt hinter dem Namen Archie Harrison

Zwei Tage haben uns die frisch gebackenen Eltern, Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), auf den Namen und das erste Foto ihres Sohnes warten lassen. Der Kleine kam am Montag um 5.26 Uhr (Ortszeit) und mit 3260 Gramm auf die Welt.

Jetzt hat das Royal-Paar das Geheimnis auf seiner Instagram-Seite endlich gelüftet: Zusammen mit einem süßen Familien-Schnappschuss, der den jüngsten Spross mit seinen Eltern und Urgroßeltern – Queen Elizabeth (93) und Prinz Philip (97) – sowie Großmutter Doria Ragland (62) zeigt, verraten Meghan und Harry, wie ihr Sohn heißt – und überraschen damit alle: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Der Name Archie bedeutet "wahr und tapfer", während Harrison im Englischen treffend für "Sohn von Harry" steht.

Kein Titel für Archie Harrison

Dem Instagram-Post zufolge hat der jüngste Royal-Spross, der bereits eine eigene Seite auf der offiziellen Website des britischen Königshauses hat, also keinen Titel verliehen bekommen. Damit möchten sie ihrem Sohn eine normale Kindheit ermöglichen. Sobald Prinz Charles allerdings König wird, könnte Archie – als Enkel des Monarchen – den offiziellen Titel Seine Königliche Hoheit Prinz Archie bekommen. Allerdings nur, wenn Meghan und Harry das möchten.

