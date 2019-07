Deutschland 22. Juli 2019 08:54; Akt: 22.07.2019 08:54 Print

Festival-Besucher finden 26-Jährige tot in Zelt

Eine 26-Jährige ist am Sonntag tot in ihrem Zelt auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals in Cuxhaven (D) gefunden worden. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.