Demonstranten stürmen Parlament in Hong Kong

Seit Wochen gehen Hunderttausende Menschen in Hong Kong auf die Straßen, nachdem die Regierung der Sonderverwaltungszone beschlossen hat, künftig Bürger an das Mutterland China auszuliefern. Befürchtet werden politische Verfolgungen der Demokratiebewegung Hong Kongs.

Am heutigen Montag findet auch der 22. Jahrestag der Übergabe an China statt: Nach einer 100-jährigen Pacht gab Großbritannien Hong Kong 1997 zurück. An diesem Tag finden jedes Jahr Proteste statt, doch heuer eskaliert die Gewalt im Zusammenhang mit den Demos gegen Regierungschefin Carrie Lam.

Ein Teil der Demonstranten hat die geplante Strecke durch die Stadt verlassen und das Gelände des Parlamentskomplexes gestürmt. Polizisten zogen sich in das Innere des Hauptgebäudes zurück und haben einen Verteidigungskreis aufgebaut. Die Demonstranten brechen aber nach und nach durch die Fassade, schlagen Glasfenster und Türen ein und dringen in das Gebäude ein.

Die Polizei hält seit einiger Zeit ein Banner hoch, auf dem steht "Hört auf vorzudringen oder wir wenden Gewalt an". Bilder von Polizisten zeigen, wie diese bereits mit Gummigeschossen ausgerüstet sind.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)