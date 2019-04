Der Dalai Lama liegt im Krankenhaus

Der Dalai Lama wurde mit einer leichten Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Neu Delhi geflogen, bestätigte sein Sekretär Tseten Chhoekyapa Medienberichte. Der Zustand des 83-Jährigen sei stabil, allerdings müsste man wegen seines hohen Alters besonders vorsichtig sein. Daher bleibt er vorerst unter Beobachtung.

Der Dalai Lama hatte vergangene Woche drei Tage lang Auftritte in Neu Delhi absolviert, flog dann zu seinem Amtssitz in Dharamsala heim. Nun wurde er in die Klinik gebracht.

Seit 1959 lebt der Dalai Lama in Indien: Er musste fliehen, nachdem das Land 1950 von China besetzt worden war.

(red)