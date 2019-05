Präsidenten-Bodyguard verliert Pistole in Hotel

Hoppala! Dem Personenschützer des deutschen Bundespräsidenten ist seine Waffe abhanden gekommen – der Polizist meldete am Montagmorgen gegen 4 Uhr den Verlust seiner Dienstwaffe. Diese sei ihm in einem Drei-Sterne-Hotel an der Grenzallee im Berliner Stadtteil Neukölln abhanden gekommen – angeblich durch eine Straftat.



Personenschützer wurde vom Dienst suspendiert

Der Polizist, der Steinmeier schützt, soll zum Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen gehören und in der Sicherungsgruppe 1 tätig sein. Die Einheit schützt ehemalige und amtierende Bundespräsidenten.

Laut Staatsanwaltschaft Berlin laufen die Ermittlungen,nach der Waffe wird gefahndet. Laut BKA wurde der Personenschützer bereits vom Dienst suspendiert – und zwar so lange, bis der Fall geklärt ist.

