Deutsches Ehepaar beim Sonnen überfahren

Urlauber aus Deutschland sind am Mittwoch in Washington ums Leben gekommen. Das Ehepaar (61, 62) befand sich laut Washington State Police beim Sonnenbaden am Washougal River, als es plötzlich von einem Auto erfasst und überrollt wurde.

Wie die Polizei schildert, stand der 71-jährige Fahrzeuglenker unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Er sei mit seinem Jeep von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Zaun durchbrochen und sei dann direkt auf die Badestelle zugerast.

Lenker gefasst

Im Anschluss an den Unfall habe der Mann Fahrerflucht begangen, wurde aber weniger später gefasst. Er gab bei einer Einvernahme durch die Polizei an, dass er getrunken hatte. Am 10. Juli soll der 71-Jährige angeklagt werden.

Das Ehepaar wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wo es aber wenig später an den schweren Verletzungen starb. Die beiden Opfer sollen vor wenigen Tagen in die USA gereist sein, um dort Verwandte zu besuchen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)