Tausende Schüler protestieren gegen Matura

Dass Schüler sich über viel zu schwere Aufgaben bei der Matura (in Deutschland Abitur) beklagen, ist keine Seltenheit – doch diesmal waren die Aufgabenstellungen für viele schier unlösbar.

In Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Bremen und Berlin beschweren sie sich mit Online-Petitionen darüber. Bis zum Sonntagabend wurden diese von knapp zehntausend Menschen unterstützt.

"Auch Lehrer beschreiben die Prüfung als unverhältnismäßig schwer"

"2016 war es anspruchsvoll, 2017 war es machbar, 2018 war es nahezu leicht und 2019 enthielt plötzlich Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen hatte", heißt es in der Petition für Bayern. "Die diesjährige Prüfung zeigte unter anderem Aufgabenstellungen auf, die wir als Schüler nie als solche behandelt haben", schreiben die Initiatoren in Sachsen-Anhalt. "Selbst einige Lehrer beschrieben die Prüfung als unverhältnismäßig schwer, was uns in unseren Annahmen bestärkt", heißt es in der Thüringer Online-Petition. Sie fand bislang 2.550 Unterzeichner.

Die Schüler fordern, dass der Notenschlüssel für die Mathe-Abiturprüfung herabgesetzt wird. Die Sprecherin der Bremer Bildungsbehörde, Annette Kemp, sagte gegenüber Radio Bremen: "Wir werden den Sachverhalt sehr schnell überprüfen und werden uns auch mit den Kollegen aus anderen Bundesländern kurzschließen."

In einigen Bundesländern (zum Beispiel Bayern und Niedersachsen) kündigten die Kultusministerien bereits an, die Abituraufgaben zu überprüfen. Bei uns startete die Zentralmatura übrigens heute …

(isa)