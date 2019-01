Warnstreiks legen deutsche Flughäfen lahm

An den deutschen Flughäfen wird auch am Dienstag weitergestreikt. Ab 2.00 Uhr bis 20.00 Uhr soll es gleich an mehreren Airports zu Warnstreiks kommen.

Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal nämlich an insgesamt acht Flughäfen zu einer ganztägigen Arbeitseinstellung aufgerufen.

Neben dem Flughafen Frankfurt am Main soll es auch in Hannover, Hamburg, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt und München zu großangelegten Streiks der Sicherheitskräfte kommen.

Spezialteam im Einsatz

Zehntausende Reisende werden von den Streiks betroffen sein, schätzen Experten. Die Rede ist von circa 180.000 Passagiere, die mit Ausfällen oder Verspätungen rechnen müssen.

Alleine am Frankfurter Flughafen wurden bereits über 470 An- und Abflüge komplett gestrichen. Es könnten aber noch weitere folgen.

Die Betroffenen sollten sich daher dringend mit ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setze. Der Frankfurter Flughafen hat sich für die Situation mit einem Spezialteam gerüstet, das sich um die betroffenen Passagiere kümmern soll.

Auswirkungen für Österreich

Die Warnstreiks an den deutschen Flughäfen dürfte auch für den Flugverkehr in Österreich Auswirkungen haben. Da über den Airport Frankfurt auch zahlreiche Transferflüge ins Ausland abgewickelt werden, könnte es hier zu Problemen bei der Weiterreise kommen.

