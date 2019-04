30 Jahre Haft für Drogenschmugglerin

Wegen Drogenschmuggels muss eine Frau (38) in Kambodscha für 30 Jahre ins Gefängnis. Die gebürtige Vietnamesin, die in Australien lebt, war im Jänner des Vorjahres am Flughafen der Hauptstadt Phnom Penh festgenommen worden. Sie wurde außerdem zu einer Geldstrafe von umgerechnet 18.000 Euro verurteilt.

Stoff im Kofferfutter versteckt



Sie hatte zwei Kilogramm Heroin im Gepäck, als sie ihre Rückreise nach Australien antreten wollte. Vor Gericht gestand die Frau nun, das Heroin von zwei Vietnamesen in der Hauptstadt entgegengenommen und es im Futter ihres Koffers versteckt zu haben.

Seit einigen Jahren geht Kambodscha schärfstens gegen Drogendelikte vor, da das Land zunehmend zu einer Drehscheibe für den Heroin- und Metamphetaminschmuggel geworden war. Schmuggler werden immer wieder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

(rfr)