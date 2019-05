Eiffelturm wegen Kletterer gesperrt

Der Pariser Eiffelturm ist wegen eines Kletterers evakuiert worden. Eine Person steige ohne Erlaubnis an dem Bauwerk empor, teilte die Betreibergesellschaft am Montag mit. "Feuerwehr und Polizei sind vor Ort", hieß es. Wie viele Touristen in den Turm verlassen mussten, teilte der Betreiber nicht mit.

"Ein Kletterer wurde entdeckt", erklärte der Betreiber. "Es ist das normale Vorgehen: Wir müssen ihn daran hindern, weiterzumachen, und evakuieren deshalb den Turm."

Am vergangenen Mittwoch hatte Paris den 130. Jahrestag der Eröffnung des Eiffelturms gefeiert.

Der Ingenieur Gustave Eiffel hatte den 324 Meter hohen Turm für die Pariser Weltausstellung von 1889 geschaffen. Er ist mit fast sieben Millionen Besuchern jährlich eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt.

