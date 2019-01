"Glücklich in Freiheit" 18. Januar 2019 21:37; Akt: 18.01.2019 21:37 Print

Entlaufene Rodeo-Kuh will nicht mehr heimkommen

Eine Kuh namens Betsy hat es nicht nur in Kanada, sondern auch in den USA in die Presse geschafft. Warum? Sie ist entlaufen und will nicht mehr heim.