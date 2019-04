Erdogan-Prestigesieg bei Wahl in der Türkei

Die Wahl begann blutig: Zwei Beobachter protestierten im ostanatolischen Malatya gegen Wahlbetrug und wurden sofort erschossen. Der Schütze sei festgenommen worden, hieß es. Außerdem kam es im Land zu mehreren Messerstechereien und Massenschlägereien. 553.000 Polizisten waren im Einsatz.

Rund 57 Millionen Bürger wählten in 81 Provinzen Bürgermeister und Gemeinderäte. Erdogan hatte eine Schicksalswahl ausgerufen, eine Schlappe wäre für ihn fatal gewesen. Türkeis Wirtschaft kränkelt, die Lira ist instabil, die Inflation hoch. Strom und Lebensmittel sind kaum bezahlbar.

Der Poker ging auf: In Istanbul (Ex-Premier Binali Yildirim trat an) und in Ankara holte Erdogans AKP jeweils über 50 % der Stimmen. Beide Städte werden seit 20 Jahren von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert.

(red)