Erste Messe in Notre-Dame nach Feuer-Inferno

Vor genau zwei Monaten stockte der Welt der Atem: ein verheerender Brand wütete in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame, drohte das historische Bauwerk völlig zu vernichten. Nur durch den immensen Einsatz der Feuerwehr, konnte der Monumentalbau gerettet werden.

Der schnelle Wiederaufbau ist zwar bereits beschlossen, wird trotzdem aber wohl noch Jahre dauern. Selbst in dieser Zeit soll das Gotteshaus für die Gläubigen eingeschränkt geöffnet bleiben.

Am Samstagabend wurde jetzt in einer Seitenkapelle der Notre-Dame der erste Gottesdienst nach der Katastrophe gefeiert. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, inklusive Schutzhelm für jeden der Teilnehmer, hielt der Pariser Erzbischof Michel Aupetit in Begleitung mehrerer Mitglieder des Klerus die Messe ab. Schutzhelme inklusive.

