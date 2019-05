Erster Politiker fordert Parkgebühr für Fahrräder

Der deutsche Rechtsanwalt und CDU-Politiker Andreas Hartnigk (50) ist nicht unbedingt ein Spitzenkandidat seiner Partei. Im Stadtrat von Düsseldorf war er bisher tätig, seine Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters zog er im Vorjahr zurück. Jetzt sorgt der CDU-Hinterbänkler für Schlagzeilen. Es sei nicht hinnehmbar, sagt Hartnigk, dass Autofahrer bei der „Verkehrswende“ regelrecht verteufelt, Radfahrer dagegen mit Samthandschuhen angefasst würden.

Umfrage Fänden Sie eine Parkgebühr für Fahrräder gerecht? Ja.

Nein.

Soll das ein Scherz sein?

Andreas Hartnigk, CDU Düsseldorf (Bild: CDU Düsseldorf) Andreas Hartnigk, CDU Düsseldorf (Bild: CDU Düsseldorf)

Wenn die Stadtregierung aus SPD, Grüne und FDP die Gebührenpflicht für Auto-Parkplätze in der City künftig an sechs Tagen der Woche auf 24 Stunden ausweiten wolle, dann müssten auch für Fahrräder Parkgebühren her. „Das ist ein Gebot der Gleichbehandlung,“ wettert Hartnigk.

Kostenpflichtige Abstellplätze

Dies gelte nicht nur für Fahrrad-Parkplätze in bewirtschafteten Mobilitäts-Stationen oder für gewerblich betriebene Leih-Fahrräder. Man müsse auch darüber nachdenken, öffentliche Abstellplätze kostenpflichtig zu machen.

Für Fahrräder werde mit öffentlichen Geldern eine immer bessere Infrastruktur wie Fahrrad-Garagen mit Servicestationen, Fahrradständer, Radwege u.ä. geschaffen, Radfahrer müssten sich aber nicht in besonderer Weise an diesen Kosten beteiligen. „Im Gegensatz zu Autofahrern, die beispielsweise Kfz- und Mineralölsteuer zahlen, dazu noch Parkgebühren“, merkt Hartnigk gegenüber der Bild-Zeitung an.

Geringe Gebühr

Da ein Fahrrad viel weniger Platz als ein Auto brauche, müsse die Parkgebühr natürlich entsprechend niedriger ausfallen. Man könne sie pauschal erheben, dafür eine Klebe-Plakette ausgeben. Alternativ seien auch datierte Klebe-Tickets aus dem Parkautomaten denkbar, meinte Hartnigk.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)